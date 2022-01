Capítulo 43, temporada 1 de 'Amor Lógica Venganza'

La relación y el futuro de Esra y Ozan se complica aún más. Nada más ver a su exmarido en una actitud más que cariñosa con Çalğa, Esra corre a los brazos de Çinar para proponerle que se den una oportunidad y comentar una relación. La proposición pillará por sorpresa al joven y las relaciones entre ambas parejas no tardan en llenarse de continuos dardos.

Tenían una oportunidad para hacer las cosas de otra forma y empezar de cero pero no ha podido ser. Las cosas no han salido como esperaban y todo se ha complicado aún más entre ellos con dos relaciones por despecho que podrían arruinar definitivamente cualquier posibilidad de retomar su historia de amor. ¿Podrán superar todos los obstáculos que les separan?