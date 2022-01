Capítulo 45, temporada 1 de 'Amor Lógica Venganza'

Tenían una segunda oportunidad para ser felices pero no solo no la han aprovechado sino que además todo se ha complicado aún más entre ellos. Ozan se ha casado, Çağla ha empezado una cruzada contra la ex de su marido y Esra, despechada, ha iniciado una relación con Çinar. ¿Qué puede pasar? Si quieres descubrir qué ocurre entre los protagonistas de 'Amor Lógica Venganza' no puedes faltar a tu cita diaria. De lunes a viernes a las 19:40 horas, en Divinity.