Capítulo 4, temporada 1 de 'Amor Lógica Venganza'

Además, esta mudanza obligará al rico empresario a regresar al barrio que le vio crecer, donde tendrá un nuevo cara a cara con Esra, que no desaprovechará la oportunidad. Convencida de que su ex nunca le dará el puesto, le reta a que la contrate para demostrar que no tiene miedo a volver a enamorarse de ella.

Y lo logra. Ozan cae en su trampa y acaba contratándola. Pero las cosas no serán como la joven espera. El rico empresario no tiene la intención de ponérselo nada fácil. Nada más llegar a la oficina, se dará de bruces con una dura y difícil realidad. Ozan tiene su venganza preparada. Dos años después de su separación, y mientras ella está completamente convencida de que el caerá rendido a sus pies, él tiene su estrategia lista y no piensa darle un respiro a su exmujer. Esra se arrepentirá de lo que hizo y de haber querido entrar a trabajar en su empresa. Nada más llegar, la nueva becaria descubrirá cómo se las gasta su ex, que no dudará en humillarla frente a todos sus compañeros: su primera misión será salir de la oficina y traer a todos un café recién hecho de la cafetería de al lado. ¿Logrará hacer el trabajo a gusto de su nuevo jefe? ¿Logrará Ozan que deje el trabajo?