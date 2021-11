Capítulo 8, temporada 1 de 'Amor Lógica Venganza'

No se dará por vencida. Pese a haber pasado uno de sus peores momentos con Ozan , Esra no está dispuesta a perder la guerra contra su exmarido. La joven quiere lograr su objetivo y si para ello tiene que tragarse su orgullo y regresar a su empresa, lo hará. Y dicho y hecho. Justo cuando Ozan creía que había vencido, Esra se presenta en la oficina, donde recibirá una inesperada sorpresa. Çinar, Çagla, Ozan y ella disfrutarán de una agradable velada para cuatro. ¿Qué pasará en esta sorprendente cita?

La aparición de Esra no hace más que provocar de nuevo a Ozan. Sin embargo, los continuos reproches, enfrentamientos y ataques entre la expareja no hacen más que, irremediablemente, acercarles cada día más. Muy a su pesar (o no) la pareja sigue compartiendo momento a solas y recordando parte de su pasado. Y aunque la tensión es más que evidente, algo parece estar empezando a cambiar.

Esra tenía un plan: reconquistar a su ex para luego volver a dejarle tirado. Sin embargo puede que las cosas no salgan como ella esperaba. En la particular guerra que se han declarado, los sentimientos están a flor de piel y parece que en cualquier momento podría volver a saltar la chispa entre ellos. ¿Qué pasarán? ¿Lograrán no caer en la trampa que ellos mismos se han tendido? Si quieres descubrirlo, no puedes faltar a tu cita diaria con ellos en 'Amor Lógica Venganza'. De lunes a viernes a las 19:30 horas, un nuevo capítulo de estreno en Divinity.