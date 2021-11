Capítulo 9, temporada 1 de 'Amor Lógica Venganza'

Mientras intentan conseguir que nuevos restaurantes se unan a su app, Çinar conoce a la madre de Esra y su restaurante e inmediatamente tendrá una idea: llevar su comida a otro nivel al incluirla en la aplicación de la empresa. La pareja no tardará en encaminar su proyecto, lo que les llevará a pasar más tiempo juntos, lo que provocará el enfado de Ozan y que los sentimientos de su amigo afloren con más fuerza que nunca. Dolido y muy molesto, el empresario acabará advirtiendo a su amigo en un intento desesperado por alejarle de su ex. "No nos gusta que nuestros empleados tengan relaciones entre ellos". ¿Qué hará Çinar?