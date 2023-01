Capítulo 67, temporada 1 de 'Café con aroma de mujer'

Después de que Sebastián le contara que tenía un hijo con Gaviota, doña Julia está fuera de sí. La noticia ha caído como un jarro de agua fría. Ese bebé puede volver a unir a su hijo con su gran amor y la matriarca de los Vallejo no está dispuesta a permitirlo. Tras arremeter duramente contra la campesina y ver que sus palabras no hacen mella en su hijo, no piensa quedarse de brazos cruzados y se presenta en su casa.