Capítulo 68, temporada 1 de 'Café con aroma de mujer'

A pesar de la presión a la que le somete Lucía para seguir adelante con su matrimonio y hacer planes juntos, Sebastián logra escapar de su mujer excusándose con una importante reunión de trabajo. Sin embargo, la realidad es bien diferente. El empresario cafetero no quiere perderse el encuentro de su hermana con Gaviota y el pequeño Fernando en el restaurante.

Sin embargo, lo que no sospecha Sebastián es que su comportamiento hará enfurecer a Lucía y eso hará que su camino se cruce con el de Iván, que cada día que pasa está más acorralado por la desconfianza creciente de su hermano. Consciente del enfado de su cuñada, el primogénito de los Vallejo no desaprovecha la oportunidad de acercarse a ella. Lucía es la aliada perfecta para deshacerse del control de su hermano. Sin embargo, antes de nada, Lucía le pide a Iván que llame a Sebastián para averiguar si le ha mentido. Y no se equivoca, Sebastián está con Lucía. ¿Qué pasará cuando los encuentre? ¿Qué pasará a partir de ahora?