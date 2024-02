Alberto san Juan, el lado más íntimo del actor más reivindicativo: su mujer, sus hijos y su infancia

Estudió Ciencias de la Información y durante un par de años desarrolló su carrera como periodista, pero ese no era su camino. "Mi madre fue actriz de telenovelas", le contaba a Risto Mejide durante una entrevista. "Yo quise ser actor a los 17, pero no me atreví por vergüenza. Pasé a estudiar periodismo y con el dinero que gané me fui a la interpretación".