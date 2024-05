Violeta Mangriñán sufre un percance en el cumpleaños de Carla Barber: “Así acabé"

Del mismo modo que ha hecho la anfitriona del evento, Violeta ha optado por lucir un espectacular conjunto de Natalia Peró, en su caso con un top en tonos azules y el pantalón estilo flare del mismo color. La creadora de contenido, que no es la primera vez que confía en la marca de la diseñadora española para mujeres “sofisticadas y soñadoras", ha sufrido en esta ocasión un percance con su traje según ha contado en sus redes sociales: “El pantalón me estaba perfecto, me lo hizo a medida para ponérmelo con esos zapatos”, ha comenzado explicando. Sin embargo, durante un momento del acto Mangriñán terminó dejando a un lado el calzado escogido, lo que terminó provocando un problema con su vestuario: “Acabé descalza y me cargué la cremallera, por eso arrastraba”.