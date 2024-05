Lorena Gómez recuerda un episodio de acoso por parte de un fan: "Yo pasé miedo"

Ser un personaje conocido es quizás el sueño de más de uno, pues la idea de ser famoso la relacionamos en muchas ocasiones con el éxito, la belleza, el dinero, los fans... y muchas otras ventajas que podrían mejorar nuestra vida al completo. Sin embargo, lo que no todo el mundo cuenta es la otra cara de la moneda: perder la privacidad.

"Cada persona sabe si entra en zona peligrosa o no. Durante un tiempo pasé miedo con unas personas en concreto. Al final son tan fans y te quieren tanto de ti que a veces los pobres se exceden un poquito. Hay que marcar los límites desde el principio", explicaba Lorena Gómez en una alfombra roja.

No es la primera vez que los famosos hablan de las situaciones incómodas que han vivido con algunos de sus fans: "En alguna ocasión me he puesto un poquito nerviosa. Era un ligero acoso que lo viví un poco mal. Es un problema perturbador que estén detrás de ti todo el tiempo", explica Eva Llorach a Divinity.