El desconocido pasado de Marta Peñate antes de ser famosa: periodista y agente inmobiliario

Tras volver a España, Marta Peñate ha utilizado sus redes sociales para decirle a sus fans que no puede expresar lo "agradecida" que está. "Ojalá poder ir a casa de cada uno de vosotros y daros un beso enorme y agradecéroslo en persona, pero no puedo. Me importa más el apoyo que me habéis dado que el haber ganado. Que me hayáis entendido, que me compréis mis subidas y mis bajadas. Soy real, pese a quien le pese, y creo que eso me ha dado la victoria", ha dicho tras alzarse con el premio.