La mediana de las Kardashian-Jenner, Kendall, también nació en 1995. Es hija de la medallista olímpica, Caitlyn Jenner, y de la empresaria Kris Jenner. Además, tiene una hermana más pequeña, Kylie, y tres medio hermanas, Kourtney, Kim, Khloe y un mediohermano, Rob. Se crió en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad de Los Ángeles, Calabasas, y comenzó a hacerse famosa cuando apareció en el documental de su familia, Keeping Up With The Kardashians. En la actualidad, Kendall se dedica completamente al mundo del modelaje.