Capítulo 27 temporada 1 de 'Chefs de élite'

Mientras tanto, Antoine lanza un desafío culinario a Maxime, Eliott y Hortense, quien no es inmune a los encanto de su compañero de clase.

El Instituto Auguste Armand en una de las escuelas de cocina más prestigiosas de Francia y un reducido grupo de aspirantes ha comenzado su formación allí. Sin embargo, estos jóvenes chefs no solo aprenderán de cocina. Las relaciones que se establecen entre ellos, las tensiones y los enfrentamientos no tardarán en surgir. Si quieres saber qué ocurre entre los protagonistas de la serie que arrasa en las sobremesas de Francia, no puedes faltar a tu cita con 'Chefs de élite'. De lunes a viernes a las 14:30 horas, en Divinity.