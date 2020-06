Trash Cooking: pautas para aprender a aprovechar cada alimento y luchar contra el desperdicio

¿Qué es el Trash cooking?

El Trash cooking, es lo que antiguamente se conocía con el nombre de cocina de aprovechamiento. Consiste en aprovechar al máximo los alimentos, e impedir a toda costa las mermas de comida. Tiene como objetivo evitar el desperdicio a partir de la reutilización de aquellos alimentos o restos de alimentos que a priori no utilizaríamos para cocinar o aquellos que desecharíamos a la basura porque visualmente están empezando a tener mal aspecto. Pero no solo eso, ya que el Trash cooking va más allá y no solo busca el aprovechamiento de todo el alimento, sino que quiere crear una experiencia de nuevos platos, ricos, sabrosos y saludables.