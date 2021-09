Ana Obregón, muy emocionada, dedica el premio más especial de su carrera a su madre e hijo Aless: "Sé que están orgullosos"

Ana Obregón acaba de recibir un premio muy especial para ella. La trayectoria profesional de la actriz ha sido reconocida en la última edición del FesTVal de Vitoria, donde en la ceremonia de clausura le han entregado un Premio Mainat. Agradecida y muy emocionada, Ana no ha podido evitar contener las lágrimas al subirse al escenario, desde el que ha querido mandar un beso enorme al cielo y dedicar su galardón a Aless Lequio y Ana María Obregón , su hijo y su madre, a quienes ha perdido apenas con un año de diferencia.

"Se que esta noche hay dos personas que estarían - e stán muy orgullosas de mí, no tanto como yo de ellos. Por eso quiero dedicar este premio a mi madre y a mi hijo. Mamá, Aless, este premio es por y para vosotros ", decía este sábado por la noche con un nudo en la garganta desde la plataforma del Iradier Arena.

Ana Obregón lleva 40 años formando parte del mundo de audiovisual español. A lo largo de las cuatro últimas décadas, la bióloga ha ido encadenando un sinfín de exitosos trabajos con los que ha conseguido poco a poco ganarse el cariño y el aplauso del público. Ahora, en el que está siendo uno de los peores momentos de su vida, ese cariño y reconocimiento le ha sido devuelto en forma de premio. Y aunque la ex de Alessandro Lequio ahora mismo no tenga fuerzas para volver a ponerse delante de una cámara, este galardón le ha servido a su vez para llenarse de ánimos y esperanzas y prometer 'volver al ruedo' en cuanto pueda: "Dalí dijo que la televisión es esa pantalla en la que uno ve todo lo que se puede imaginar. Y yo nunca me imaginé estar aquí. Y lo que queda, porque sé que voy a tener fuerzas para seguir".