El paso de Antony Starr por nuestro país no está siendo como él esperaba, y no precisamente por causas extrañas al actor. Hacia las tres de la madrugada del pasado 2 de marzo, el intérprete era detenido en Alicante tras agredir a un joven de 21 años en un pub. La víctima testificaba que se encontraba con unos amigos en la barra y que el australiano, conocido por interpretar a Patriota en ‘The Boys’, estaba “cayéndose de lo borracho que iba”, según recogía en su página el diario Información.

Como no paró de “molestar y empujar” durante más de una hora, Bathuel –así se llama la otra parte- solicitó al amigo que acompañaba al actor que le calmara, pero la situación no hizo más que emporar. En ese momento, Antony se acercó al joven y le comenzó a empujar mientras le hacía señas para que se marchara del local. Aunque en un principio intentó no responder a sus empujones, el denunciante terminó por imitar su gesto y fue cuando se produjo la agresión.

El herido explicaba al citado medio que primero le dio dos puñetazos en la mandíbula y junto al ojo. “Me mareé y fue cuando me dio con el vaso junto a la ceja izquierda ”. Pese a que logró escaparse de su agresor, que fue expulsado de inmediato por los porteros del establecimiento, el actor -que se encuentra rodando en esta localidad la película 'The Interpreter'- se quedó en la calle aguardando su salida.

El juez ha determinado una pena de un año de cárcel para Antony después de que se declarara culpable. Sin embargo, como no tiene antecedentes, podrá evitar la prisión si paga una indemnización de 5.000 euros a la víctima en menos de 72 horas, tal y como ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Una cantidad que no debería suponer un problema para el actor, que deberá tener cuidado de no reincidir en los próximos dos años si no quiere acabar entre rejas.