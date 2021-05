'El Diablo', una de las favoritas en las casas de apuestas

El tema ha sido muy cuestionado, pues con su letra se hace un auténtico llamamiento a Satán. Pero, además,y más allá de los tintes oscuros de la canción, 'El Diablo' ha sido cuestionado por otros motivos. Y es que, el tema recuerda sospechosamente a las canciones 'Anywhere' de Rita Ora y 'Bad Romance' de Lady Gaga. A pesar de la crítica, la organización, no obstante, no ha penalizado el tema por plagio.