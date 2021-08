Blas Cantó ha asegurado que se siente “muy identificado con Ana Obregón” . “Obviamente, yo no he perdido a un hijo, pero mi abuela sí perdió a un hijo, a mi padre”, ha dicho el cantante al medio citado anteriormente. El dolor por esa pérdida, sumado a la tragedia por lo joven que era, lo vivió en la misma época en que Ana Obregón perdió a su hijo Álex Lequio tras años luchando contra el cáncer. “Por eso cuando leo sus textos me siento muy identificado” , ha explicado el cantante.

Ahora, ocho meses después de su muerte, Blas Cantó sigue sintiendo ese dolor . “De alguna manera me he quedado huérfano. Ella era como mi madre, de verdad. Muchas veces me río recordándola y otras lo paso muy mal”, ha contado al medio citado anteriormente.

Otra de las cosas más importantes para él ha sido ponerse en manos de especialistas que le han ayudado a controlar su salud mental cuando peor se encontraba. “A lo largo de mi vida me he sentido más fuerte y he conseguido salir y cambiar el rumbo”, ha explicado. “Creo que si no hubiera cuidado mi salud mental, aparte de haber estado en una profunda depresión, podría haber caído en cosas muy feas. No porque me rodee de eso, sino porque muchas veces cuando no hay salud mental, viene todo lo demás”, añadía el artista, que ha querido visibilizar la importancia de ponerse en manos de especialistas y encontrarse bien.