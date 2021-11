Jessie J sufre un aborto espontáneo tras querer ser madre soltera: "Me dijeron que ya no había latido"

“Ayer por la mañana me reía con una amiga diciendo ‘en serio, ¿cómo voy a terminar mi concierto en Los Ángeles mañana por la noche sin decirle al público que estoy embarazada? Temía la idea de pasar el concierto sin romperme”, acompañaba su duro relato con una instantánea que se tomó el día que se enteró que iba a ser madre. “Esta mañana siento que no tengo el control sobre mis emociones. Puede que me arrepienta de haber publicado esto, o quizás no, de hecho, no lo sé”, se abría en canal Jessie, que no estaba dispuesta a suspender el show que tenía programado porque "sé que cantar me ayudará”.