Malú regresa a los escenarios tras dos años de parón y ser madre: "Vuelta a casa"

“Se me acaba de parar el corazón” , afirmaba una fan que esperaba ansiosa su reaparición. “¡Qué esto está aquí ya!”, exclamaba otra. “No puedo más… ¡Qué ganas!”, se unía a esta oleada de comentarios otro admirador. “Ay jefa qué ilusión verte de nuevo en el estudio. Me muero por escuchar lo nuevo y tenerte de vuelta... qué ganitas de ti”, son algunos de los cientos de comentarios que se leen en el tablón de la compositora.

El padre de Malú habla de los primeros meses de vida de su nieta Lucía

Lo hacía tras recibir la Medalla de Andalucía, título honorífico a su larga trayectoria como músico. “Es un recorrido de 64 años sin parar. Yo le he hecho casi todos los temas a los mejores cantantes de flamenco”, reconocía emocionado el artista, que había recibido días antes las emotivas felicitaciones de sus hijos en las redes sociales por recibir este prestigioso reconocimiento. “Estamos muy ilusionados, es muy bonita. Es muy chiquitita todavía, un bomboncito”, contaba Pepe de Lucía sobre su nieta Lucía, a la que define como “un tesoro”. Aunque no viven en la misma ciudad, ya que la pareja reside en la capital, el cantautor reconoce que la ve “lo suficiente” y que siempre está con ella. “¿Qué abuelo en el mundo no se siente orgulloso de su nieto”, zanjaba el asunto.