Capítulo 10 temporada 1 de 'Corazón valiente'

Tras la inesperada muerte de Isabel, su entorno pasa por el correspondiente luto. Juan Marcos, a pesar de que había dado el paso de separarse, no puede evitar sentirse responsable de lo ocurrido y está devastado. "No puedo más. Sé que Isabel me engañó, bebía y no cuidaba bien a nuestra hija. No tengo buen recuerdos pero no dejo de sentir toda esta culpa. No le creí y ella me lo dijo", le dice a Ángela minutos despues de conocer lo ocurrido.