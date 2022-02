Capítulo 2 temporada 1 de 'Corazón valiente'

Veinte años después de la muerte de su padre, Ángela sigue sus pasos como guardaespaldas. Sin embargo, no será fácil. Un tiroteo la pone en apuros legales mientras Juan Marcos la acompaña durante el proceso de declaración. Jefe y empleada están cada vez más unidos. La química entre ellos es más que evidente y cuando ella le plantea que va a dejar el trabajo para poder estar cerca de su hija, él reaccionará inmediatamente ofreciéndole que vaya a vivir a la mansión con ella. "Va a ir al colegio de mi hija. Yo se lo regalo. Es el regalo de alguien que está agradecido. Salvaste a mi hija y ahora yo quiero ayudar a la tuya", le dice el abogado, que logra que Ángela se quede pese a la oposición de su mujer.

Pero la posible marcha de Ángela no será el único sobresalto que tenga Juan Marcos. Por otro lado, Emma ha decidido que no quiere seguir viviendo y trata de buscar la forma de quitarse la vida, pero Pablo Peralta, su guardaespaldas, no se lo pondrá fácil y permanecerá muy atento a todos sus movimientos para impedirle que acabe con su vida.