Capítulo 5 temporada 1 de 'Corazón valiente'

La química que existe entre Juan Marcos y Ángela es más que evidente y al empresario le cuesta cada vez más disimular, sobre todo cuando la guardaespaldas de su hija aparece vestida de gala. "No hablo solo de tu belleza y eso que hoy estás más bonita que nunca, sino que hablo de tu esencia, de tu interior. de lo buena que eres con génesis de lo hermosa, amorosa que eres como mamá con Violeta. Admiro tu fortaleza, como te plantas ante tu ex. Tienes unas agallas dignas de envidiar. Eres una mujer increíble. Por eso valoro tanto lo que veo en ti. No entiendo qué pudo hacer tu marido para alejarte", le dice a la joven. Sin embargo, aunque está atrapado en un matrimonio infeliz, Juan Marcos no se atreve a dar el paso y terminar con su relación con Isabel.