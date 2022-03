Capítulo 7 temporada 1 de 'Corazón valiente'

A pesar de estar muy enamorada de su marido, la relación no funciona. Isabel se siente atrapada y finalmente acaba cayendo en la tentación con Renzo . Durante su encuentro, la mujer de Juan Marcos y su guardaespaldas hablan de Ángela, quien los ve haciendo el amor. A partir de aquí, se tergiversarán muchos los hechos.

Lo que no imagina Isabel es que la verdad no tardará en salir a la luz. Su marido no tardará en descubrir que ha sido ella quien realmente ha tenido un affaire con el empleado y que juntos le han tendido una trampa a Ángela.