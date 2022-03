Capítulo 9 temporada 1 de 'Corazón valiente'

Juan Marcos conoce los sentimientos de Ángela por él. La guardaespaldas se ha sincerado con su jefe como nunca hubiera imaginado que haría. "Espero que no me malinterprete. No le estoy haciendo una declaración de amor, es un ataque de sinceridad. Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Usted tiene una mirada, unos ojos tan lindos, una manera de ser... Estoy enamorada con toda mi alma", le dirá a Juan Marcos. La sinceridad de la guardaespaldas conmueve al empresario, que con la decisión de divorciarse de Isabel ya tomada, se deja llevar con el que se ha convertido en su gran amor. Dispuesto a dar un paso más en su relación y al saberse correspondido, Juan Marcos intenta besar a Ángela.