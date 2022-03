Ángela, en estado crítico, es operada a vida o muerte, en el próximo capítulo de 'Corazón valiente'

Samantha también será avisada de la trágica noticia mientras mantiene un tenso encuentro con su madre, que quiere averiguar qué hay entre su hija y Bernardo del Castillo. "¿Antes estabas enamorada de Willy y ahora te interesa Bernardo? Bernardo está un poco raro conmigo y en todos nuestros años de amantes nunca había sido así conmigo. Eso es que Bernardo está interesado en ti. Por favor, dime que no. Me trata como tu padre nunca me ha sabido tratar. Tal vez si no fueras tan hermosa, tan jovencita...", le dice a su hija.

Sorprendida, Samantha no puede esconderle la verdad. "Lamentablemente sí. No le importa que seas mi madre. Me mira, me dice cosas... .quiere que sea su amante. Nunca has sabido elegir a los hombres", le dice a su madre, que recuerda en ese momento su historia de amor con el padre de Ángela. ¿Le contará a su hija lo que tuvo con el padre de su mejor amiga?