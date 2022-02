Ángela facilita a Fernanda un dato clave para ejecutar su plan de venganza, en el próximo capítulo

Fernanda sigue adelante con su plan de venganza. Nada puede pararla y mucho menos una guardaespaldas. Convencida de que Ángela es una pieza clave para su vendetta, en el próximo capítulo de 'Corazón salvaje' se acercará a ella de la forma más amistosa posible. "Sentí culpa cuando atropellé a tu marido. Le dije que esté tranquilo y se recupere y le ofrecí que fuera mi chófer", le dirá a Ángela, que cae en su trampa. Fernanda logra crear un ambiente de confianza en el que la guardaespaldas le acabará confesando que Juan Marcos, ella y la niña se van de viaje. ¿Qué hará la villana?



Mientras, Isabel seguirá jugando con Juan Marcos y decide quedarse en la mansión y no ir al viaje que tenían programado. "Está bien que te vayas solo. Yo no estoy en condiciones, sé que vas a trabajar mucho y no quiero molestarte. Confío plenamente en ti", le dice antes de dejarle caer que no tiene nada que hacer con la guardaespaldas, que le acompañará junto a su hija Génesis. "Procura que esté bien pendiente de la niña no vaya a ser que se tomen esto como una luna de miel".