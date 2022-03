Fernanda se siente acorralada y traza un plan para averiguar si es sospechosa, en el próximo capítulo

Los investigadores confirman que Isabel fue asesinada

Ángela y Juan Marcos serán sospechosos del asesinato

En un giro totalmente inesperado de los acontecimientos, los investigadores concluyen que Isabel no se ha suicidado sino que alguien la ha asesinado. La noticia cogerá por sorpresa al empresario y a Fernanda, que no imaginaba que podrían descubrir la verdad sobre lo ocurrido. En el próximo capítulo de 'Corazón valiente', la villana de esta historia, que ha logrado instalarse en la casa de su gran amor, se sentirá acorralada y pasará a la acción.

Ante la posibilidad de ser descubierta, tendrá que ingeniárselas para intentar averiguar qué saben sobre la muerte de la mujer de Juan Marcos y saber así los próximos pasos a dar. ¿Descubrirán que está grabando la conversación del detective y el empresario?

Además, Ángela y Samantha se reencontrarán en las prácticas de tiro. Allí, muy afectada por todo lo ocurrido en las últimas horas, la que fuera guardaespaldas de Génesis comparte sus sentimientos. "Él aceleró mi partida. Era algo que iba a pasar tarde o temprano".

La decisión de Ángela

Con todo lo ocurrido y consciente de que Juan Marcos y ella son sospechosos de la muerte de Isabel, Ángela toma una decisión que le aleja del amor de su vida. "Lo mejor es que me vaya. Lo que más quiero es que esté bien y que las cosas empiecen a fluir bien. Si sospechan de nosotros es muy grave. No somos culpables pero no quiero exponerlo ni a usted ni a mi hija. Me da vergüenza que piense que somos amantes", le dice al empresario, al que le deja claro que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa por él.

La decisión de la guardaespaldas destroza a Juan Marcos, que no se ve capaz de estar sin ella en estos momentos. "Abandonas ahora que es cuando más te necesito", le dice a la vez que le recuerda que su vida corre peligro. "Yo también sé que somos inocentes pero si lo que le pasó no fue un suicidio hay alguien ahí fuera dispuesto a todo y la policía me investiga a mí. ¿Cómo es posible? Dejan de protegerme para investigarme y ponen en riesgo mi vida y la de la gente que más quiero: mi hija, mi hermana y tú", le dice entre lágrimas.

Sin embargo, antes de marcharse de casa de los Arroyo, Ángela vivirá una dramática experiencia. La guardaespaldas será asaltada por dos hombres y solo la oportuna intervención de Juan Marcos evitará una nueva desgracia.

Samantha se sincera con Willy

Mientras, Samantha y Willy tendrán un nuevo acercamiento. Después del malentendido sobre su relación con Bernardo y la marcha del joven, la guardaespaldas está profundamente arrepentida de todo lo ocurrido. Sin embargo, muy pronto se produce el esperado y apasionado encuentro.

La pareja tiene una nueva oportunidad ante sí y esta vez Samantha no parece dispuesta a dejarla escapar. "No soy la amante de tu papá. Me dolió que pensarás eso. No sé que escuchaste y nos viste besándote porque me intentaba ayudar. Necesito que me creas. No fui, ni seré nunca la amanta de tu padre", le dice a Willy. ¿La creerá?



