Fernanda fracasa de nuevo, en el próximo capítulo de 'Corazón valiente': Ángela no volverá con Luis

Por otro lado, el padre de Samantha seguirá con su affaire con Ofelia. A pesar de los años que han pasado, Darío no ha podido olvidarla. "En todos estos años no he dejado de pensar en ti. Perla ya no es la misma mujer. Nuestro matrimonio es un engaño. No existe el fuego que existe entre nosotros", le dirá a Ofelia, a la que reconoce que le gustaría cada paso que da Samantha en la mansión de los del Castillo.