Juan Marcos aprovecha la traición de Isabel y cambiará su vida, en el próximo capítulo: "Es mi salvación"

Juan Marcos descubre que su mujer le ha sido infiel y que ha tendido una trampa a Ángela

Willy descubre la identidad de Samantha pero ella le rechaza

'Corazón valiente', de lunes a viernes a las 15:30 horas en Divinity

Después de que Juan Marcos haya descubierto la trampa que le han tendido Isabel y Renzo, Ángela tendrá una conversación con el empresario en el próximo capítulo de 'Corazón valiente'. "Haría cualquier cosa por evitarle este momento. Tanto que hasta lamento no haber sido la amante de Renzo. Así usted sufriría menos. Olvídese de lo que escuchó. Por su hija, por su matrimonio", le dirá al empresario.

Sin embargo, esta nueva realidad le abrirá a Juan Marcos la puerta a un nuevo futuro. El empresario verá en este drama familiar una oportunidad para ser feliz. "A lo mejor esto es mi salvación. Yo no amo a Isabel", le dirá a la guardaespaldas.

Mientras, en su dormitorio, Isabel tendrá un nuevo encuentro con Renzo, que intentará tener algo más con la mujer del empresario. "Me gustaría seguir viéndote", le dirá a Isabel, que le rechazará asegurando que está muy enamorada de Juan Marcos. ¿Qué pasará ahora que el empresario sabe la verdad?

El secreto de Samantha

Después de que el padre de Samantha desvelara su identidad, Willy cree que tiene una oportunidad con el amor de su vida. Nada más lejos de la realidad. Samantha le rechaza. "Para usted yo soy Navarro. Esa Sami de quince años ya no existe", le dice a su gran amor. Los verdaderos motivos que obligan a la guardaespaldas a mantenerse lejos de él no tardarán en ser descubiertos.

Una tensa conversación con su madre reabrirá viejas heridas. "Si hablamos se termina tu presencia en esta casa y muchos secretos. Willy tiene derecho a saber. ¿No crees que es el momento de que lo sepa todo?", le dice su madre a Samantha, que no está dispuesta a olvidar. "Mi papá es el culpable de mi desgracia y tú eres su cómplice. A mí me costó mucho recuperarme de todo lo que pasó, no puedo permitirme caer nuevamente", le dice a su madre.

Y es que, en su único encuentro amoroso con Willy, Samantha se quedó embarazada y dio a luz un bebé. Lo que pasó después es un misterio pero la guardaespaldas no está dispuesta a volver atrás y se lo dejará claro a su jefe cuando intenta tener un acercamiento para ella. "Para mí sigue siendo el dueño de esta casa y yo sigo siendo su chófer. Usted y yo no somos nada, no somos amigos. Ya no somos lo que éramos".

Isabel le tiende una trampa a Ángela

A pesar de estar enamorada de su marido, Isabel se deja llevar con Renzo con la mala suerte de que son sorprendidos por Ángela. La mujer del empresario está convencida de que este es el fin de su matrimonio así que decide actuar antes de ser descubierta. Con la ayuda de su guardaespaldas, le tiende una trampa a Ángela, que se enfrenta a ella y le reconoce que está enamorada de su marido. "La vida le dio un regalo hermoso y no solo no lo valora sino que lo destruye. Usted no se merece un marido como Juan Marcos. Yo lo amo pero no tiene por que preocuparse porque él no es capaz de engañarla y yo no estaría con un hombre casado".

Furiosa y temiendo que la verdad salga a la luz, traza un plan para que Juan Marcos descubra a Ángela semidesnuda en compañía de Renzo. Esta vez sí, su plan para deshacerse de ella funciona y logra que sea despedida. "Tú eres solo una zorra y yo la señora de la casa".

No faltes a tu cita con 'Corazón valiente'

Las vidas de Ángela y Samantha se han complicado cuando el amor verdadero se ha cruzado en sus caminos. Nunca imaginaron que sus trabajos como guardaespaldas no serían nada comparados con luchar contra el deseo y la pasión cada día. Si quieres descubrir qué ocurre con las protagonistas de 'Corazón valiente', no puedes faltar a tu cita diaria. De lunes a viernes a las 15:30 horas, en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS