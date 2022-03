Juan Marcos se culpa de la muerte de Isabel, en el próximo capítulo de 'Corazón valiente': "Me lo dijo"

Fernanda asesina a Isabel y logra que parezca un suicidio

Juan Marcos se declara a Ángela y la besa

Fernanda sigue adelante con su venganza. Tras el asesinato de los padres de Juan Marcos, Isabel ha sido su siguiente víctima. En el próximo capítulo de 'Corazón valiente', el empresario regresará a casa devastado tras reconocer el cadáver de su mujer y creer que él es el único responsable de la tragedia. "No puedo más. Sé que Isabel me engañó, bebía y no cuidaba bien a nuestra hija. No tengo buen recuerdos pero no dejo de sentir toda esta culpa. No le creí y ella me lo dijo", le dirá a Ángela antes de contarle a la pequeña Génesis lo sucedido. "Tu mamá se fue al cielo. Estaba muy triste y no quiso seguir viviendo".

Fernanda ejecuta su venganza

Aunque todo apunta a que ha sido un suicidio, lo cierto que la muerte de Isabel ha sido un asesinato fríamente calculado por Fernanda. La hermana de Willy del Castillo, ayudada por Luis, ha ejecutado su venganza y ha cargado toda la responsabilidad de lo ocurrido en la espalda del empresario con un mensaje. "Mi vida sin ti no tiene sentido. Adiós para siempre. Cuida a Génesis y dile que mamá la ama", le ha escrito a Juan Marcos.

Sin embargo, este nuevo paso en su vendetta podría no dejarle buen sabor de boca a venganza tras la inesperada confesión de Isabel poco antes de morir. "Al final tengo que agradecerte porque aunque no lo creas me vas a liberar. Juan Marcos nunca te va a amar. Y tu papá tampoco porque él me ama a mí. Me ama como ningún otro hombre me amó", le dice a Fernanda, que sigue adelante con su plan. Toca ahora acercarse a Renzo, el guardaespaldas de Isabel. ¿Qué quiere de él?

Juan Marcos besa a Ángela

Y mientras Fernanda asesina a su mujer, Juan Marcos se ve involucrado en un tiroteo junto a Ángela. Sin embargo, poco le importa que su vida esté en peligro. En mitad de un fuego cruzado, el empresario se declara y besa a su guardaespaldas. "Me estoy muriendo por ti. Los dos queremos", le dice. ¿Será este el comienzo de su historia de amor?

Willy cree que su padre y Samantha son amantes

Por otro lado, la relación de Willy y Samantha se complica cuando el joven escucha una conversación entre su guardaespaldas y su padre que le lleva a creer que mantienen una relación. "Cree que usted y yo somos amantes. Me lo preguntó y no lo negué. Es una forma de alejarlo pero ahora me doy cuenta de que fue un error involucrarle", le dice a Bernardo que, muy interesado en Samantha, decide seguir con el juego.

