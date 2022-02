Juan Marcos es incapaz de ocultar lo que siente por Ángela, en el próximo capítulo: "Eres increíble"

Samantha y Willy se dejan llevar por la pasión

Luis intenta acercarse a su mujer siguiendo las instrucciones de Fernanda

'Corazón valiente', de lunes a viernes a las 15:30 horas

La química entre Ángela y Juan Marcos es más que evidente. Ella, a pesar de todo lo que les separa y a que su amor es imposible, ya ha confesado sus sentimientos a su mejor amiga. "Esto loca y profundamente enamorada", le ha dicho. Por su parte, aunque él no se ha atrevido a verbalizarlo, sus gestos le han ido delatando en los últimos días.

En el próximo capítulo de 'Corazón valiente', mientras su mujer tiene un pequeño escarceo con su guardaespaldas, Juan Marcos no podrá ocultar lo mucho que le gusta Ángela. "No hablo solo de tu belleza y eso que hoy estás más bonita que nunca, sino que hablo de tu esencia, de tu interior. de lo buena que eres con génesis de lo hermosa, amorosa que eres como mamá con Violeta. Admiro tu fortaleza, como te plantas ante tu ex. Tienes unas agallas dignas de envidiar. Eres una mujer increíble. Por eso valoro tanto lo que veo en ti. No entiendo qué pudo hacer tu marido para alejarte", le dirá el empresario ajeno a lo que está ocurriendo en el dormitorio de su mujer.

Ante esta declaración de Juan Marcos, Ángela deja claro lo que hay que hacer cuando algo no funciona. "Luché por mi matrimonio hasta donde pude por mi hijita porque también soñaba otra vida para mí. A veces duele pero hay historias que hay que terminarlas a tiempo", le dirá al padre de Génesis, que no se siente capaz de dar un paso al frente. "Te entiendo pero yo no pude. Por eso ahora estoy esperando a que nazca mi hijo para que sea mi nueva razón para vivir, además de Génesis".

Samantha se deja llevar con Willy

Después de la confesión de Willy y tras revelarle quién es ella realmente, Samantha se deja llevar por la pasión. "Te voy a hacer el amor de nuevo, Sami". Tras la noche, todo cambiará. Samantha da marcha atrás y le ignora pese a su declaración. "Ayer tuve el día más peligroso que recuerde y anoche tuve el mejor sexo de toda mi vida. Todavía recuerdo la noche de ayer. Pura pasión, adrenalina... El mejor sexo de toda mi vida", le dice.

Sin embargo, Samantha no está dispuesta a ponérselo tan fácil y trata de confundirle haciéndole creer que ella no era la chica con la que pasó la noche. "Sé que está pasando por un mal momento pero esto es demasiado. Está delirando o tuvo un sueño. No sé con quien se acostó anoche pero conmigo no fue". ¿Logrará convencer a Willy?

Luis pone en marcha su plan para acercarse a Ángela

Fernanda está dispuesta a seguir adelante con su venganza pero para eso necesita que Luis se acerque a Ángela y recupere su confianza. "Tienes que ser pasional, romántico pero viril. Si no sabes yo te puedo enseñar. Quítate la ropa. Demuéstrame lo buen amante que eres. Si hay algo que mejorar, lo mejoraré yo", le dice Fernanda, que, además de sus lecciones íntimas cambiará el estilo de Luis y le dirá exactamente los pasos a seguir.

Y siguiendo sus instrucciones se presenta en la mansión de Juan Marcos para pedir perdón e intentar acercarse a su ex. "Perdóname. No sé como llegué tan lejos. Ese no era yo, eran las drogas. Yo cambié. No te voy a pedir que dejes tu trabajo, entendí que no eres de mi propiedad. Conseguí un trabajo decente. No quiero seguir exponiendo a mi familia", le dice a Ángela, que le asegura que ya es tarde. "Ya no te amo y no me voy a volver a enamorar de ti".

Pese a lo doloroso de las palabras de Ángela, Luis mantendrá el control e incluso pedirá disculpas a Juan Marcos, a quien le deja claras sus intenciones. "Quiero disculparme con usted y quiero agradecerle que haya cuidado de mi mujer. Gracias a Dios llegó para impedir que cometiera la peor locura de mi vida. Yo quiero cambiar, quiero dejar atrás los celos y que Ángela vuelva a creer en mí y quiero recuperar a mi familia".

No faltes a tu cita con 'Corazón valiente'

En apenas unos meses, las vidas de Ángela y Samantha han cambiado mucho. La primera se ha separado, se ha hecho guardaespaldas y se ha enamorado de su jefe. Por su parte, la segunda se ha reencontrado con el amor de su vida y ha caído de nuevo rendida a sus encantos. ¿Qué pasará a partir de ahora? Si quieres descubrir qué ocurre con las protagonistas de 'Corazón valiente', no puedes faltar a tu cita. De lunes a viernes a las 15:30 horas, en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS