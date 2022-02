Luis secuestra a Ángela, en el próximo capítulo de 'Corazón valiente': "Si no vienes, Violeta morirá"

Fernanda sigue con su venganza ajena a que su padre es responsable de su tragedia

Ángela se mudará a casa de Juan Marcos con su hija

La vida de Ángela está en peligro después de ser identificada como la guardaespaldas de la hija de Juan Marcos. En el próximo capítulo de 'Corazón Valiente', siguiendo las indicaciones de Fernanda, Luis la amenazará con su hija si no sigue sus instrucciones. "Te advertí que dejaras este trabajo y no me escuchaste. Ahora tienes que venir conmigo y sin escándalos. La situación es esta. Si gritas y haces escándalos vas a quedar como una loca. Si no vienes conmigo, la persona que va a morir es Violeta. Si vienes conmigo, nuestra hija va a estar a salvo", le dirá mientras se la lleva ante la sorprendida mirada de Juan Marcos, que decidirá arriesgarse para salvarla.

Ángela y su hija se instalan en casa de Juan Marcos

El tiroteo durante el entierro de los padres de Juan Marcos acaba con la muerte del francotirador tras recibir un disparo de Ángela, que tendrá que responder ante la policía por lo ocurrido. Pero el abogado no la dejará sola y la acompañará hasta que quede todo solucionado. Durante el proceso, Ángela querrá saber si hay algún motivo por el que alguien quiera hacer daño a su familia pero él está convencido de que no y ni siquiera se plantea que esta conspiración esté relacionada con Fernanda del Castillo.

Pese a la conexión que existe con Juan Marcos, Ángela no se siente con fuerzas para seguir adelante con el trabajo si eso supone estar alejada de su hija Violeta. Su jefe no tarda en encontrar una solución. "Se viene a vivir aquí contigo y va al colegio de mi hija. Yo se lo regalo. Es el regalo de alguien que está agradecido. Salvaste a mi hija y ahora yo quiero ayudar a la tuya", le dice a Ángela que no podrá rechazar el ofrecimiento del empresario.

La situación se seguirá complicando. Tras el fracaso del francotirador, Fernanda le exige a Luis que averigüe quién es la mujer que salvó a la niña. "Esa guardaespaldas la salvó y cavó su propia tumba". Luis no tardará en descubrir que la mujer que busca es su esposa. Tras enterarse se presenta en la mansión para enfrentarse a ella y acabará teniendo un fuerte cara a cara con Juan Marcos. "Me voy pero te vas a arrepentir", le dice Luis, que recibe el encargo de matarla y parece dispuesto a cumplir.

El verdadero culpable del aborto de Fernanda

Sin embargo, Fernanda dirige su venganza contra la persona equivocada. Juan Marcos no fue quien la tiró por las escaleras para que perdiera el bebé que esperaba sino que fue su padre quien se lo ordenó a uno de sus mejores amigos. ¿Descubrirá la verdad antes de ir más allá con su venganza?

Samantha le revela su secreto a Ángela

Después del tiroteo en el funeral, Samantha y Ángela volverán a encontrarse y es ahí cuando la joven confiesa a su amiga su gran secreto. "Willy es el chico que me visitaba en la finca en verano cuando éramos niñas. Volví a verlo la noche de mi fiesta de quince y fue inolvidable. Bailamos, nos besamos e hicimos el amor. Fue mi primera vez y su primera vez. Nunca volví a verlo y ahora no me ha reconocido. Él no sabe que soy yo", le dice a Samantha, que confiesa también que no quiere saber nada de su familia.

Y pese a lo doloroso que resulta, Samantha sigue con un trabajo que Willy no le está poniendo nada fácil. Sus nuevos escarceos con la mujer del mafioso provocan la muerte de su amante y que él vuelva a estar en el punto de mira.

Mientras tanto, la hermana de Juan Marcos no puede seguir viviendo después de la tragedia sufrida por la familia. Por suerte, tendrá un ángel de la guarda. Pablo Peralta, el hombre encargado de su seguridad no permitirá que se quite la vida y eso que ella no piensa ponérselo fácil. "Estás a tiempo de renunciar o te juro que te haré la vida imposible".

