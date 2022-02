Samantha confiesa la verdad a Willy, en el próximo capítulo: "Te reté porque me encantabas"

Samantha le confiesa a Willy que ella fue la chica de la que se enamoró de adolescente

Fernanda, entre la espada y la parece, cede al chantaje de Luis

El reto de Samantha a Willy le ha costado caro. Después de varias copas, la guardaespaldas le ha confesado quién es realmente después de qué revelara que se había enamorado cuando era joven y que todavía recuerda a esa primer amor. "El mío se llamaba Willy y eres tú", le ha dicho Samantha.

En el próximo capítulo de 'Corazón valiente', seguirá con su confesión. "Fue antes de que mandaran a un internado en Suiza, en mi fiesta de quince. Fuimos a los cuartos y los dos sabíamos perfectamente lo que estábamos haciendo. Tú me dijiste que no me iba a animar y yo te dije lo contrario y te reté. Te reté porque me encantabas. Los dos sentíamos eso que se siente a los quinca años y que jamás se vuelve a sentir. Hicimos el amor, fuiste mi primera vez y yo fui tu primera vez", le dirá antes de confesarle su otro gran secreto. "No soy chófer, soy guardaespaldas".

Juan Marcos salva a Ángela

Después de ver cómo Luis se lleva a Ángela contra su voluntad, Juan Marcos les sigue en su vehículo y pone en riesgo su propia vida para salvar la guardaespaldas de su hija. Al llegar a una casa apartada, el empresario coge su arma y no duda en entrar y amenazarle. Finalmente, tras unos momentos de gran tensión y ante la posibilidad de que llegue la policía, Luis huye dejando a Ángela libre.

Pero esta decisión de irse en busca de la guardaespaldas hace tambalearse aún más su matrimonio. Isabel es incapaz de controlar sus celos y acaba provocando una situación muy incómoda con la joven, que Juan Marcos no está dispuesto a tolerar.

Willy sospecha de Samantha

Tras el tiroteo en el barco, Willy se percata de que Samantha lleva un arma y empieza a sospechar de sus verdaderas intenciones y de los motivos que le han llevado hasta él. Decidido a averiguarlo, le arrebata el arma y le pregunta directamente quién es mientras la apunta. Lo que no imagina es que ella le va a ganar la partida. Tras arrebatarle el arma, intenta darle una explicación que le convenza. "No soy una asesina y tampoco lo quiero matar. Quiero que me deje de acosar y por eso tengo un arma", le dice para deshacerse de él.

Fernanda sigue con su venganza

A pesar del fracaso del intento de asesinato de Génesis, Fernanda sigue adelante con su venganza. "Lo quiero a él rendido de amor por mí. A pesar de todo. No voy a parar", le dice a su hombre de confianza.

Sin embargo, no va a ser tan fácil. El amor de Luis por Ángela se interpone en su camino. No va a permitir que nadie haga daño a su familia y amenaza con desvelar su plan. "A mi mujer no la voy a matar yo ni la voy a matar nadie. Si le pasa algo a mi mujer o mi hija la mataré. Y si me pasa algo a mí, todo lo que está haciendo con Juan Marcos Arroyo y sus padres saldrá a la luz", le dice a la vez que le propone ser su hombre de confianza.

Entre la espada y la pared, la hija de Bernardo del Castillo acepta mientras planea la forma de aprovechar este giro inesperado para matar a Génesis y arruinar la vida del empresario. "La quiero de nuestro lado. Ella no tiene por qué enterarse de la verdad. Puedes ser un hombre confiable para ella y poco a poco te va a ir contando todo. Tienes que volverla a enamorar", le dice a Luis.

