El padre de Samantha desvelará la identidad de su hija ante Willy

Juan Marcos y Ángela resolverán el malentendido con Fernanda

Después de su noche de pasión con Samantha, Willy ha empezado a recordar a Sami, su amor de la adolescencia y no tardará en descubrir que está más cerca de lo que él pensaba. En el próximo capítulo de 'Corazón valiente', tras presenciar un altercando entre Samantha y su padre, la verdad saldrá a la luz. " ¿Qué hará ahora Willy?

Mientras tanto, Ángela tendrá que convencer a Juan Marcos que Diego no es el hombre del que está enamorada sin revelarle que es él su gran amor. Además, la guardaespaldas y el empresario resolverán el malentendido con Fernanda. "Ella me dijo que lo ama y que usted es fiel a su esposa", le dice a Juan Marcos, que le hace ver que, aunque es fiel, está enamorado de otra mujer. "No estoy con Fernanda ni es la mujer con la que quiero estar".

Willy reconoce que sigue enamorado de Sami

Tras el incidente en el que Samantha es secuestrada, Willy decide despedirla para no poner su vida en peligro. Sin embargo, la joven logra convencerle de seguir a su servicio pero con una condición. "Voy a ser tu guardaespaldas. Aquí el hombre soy yo. Mientras estés conmigo, yo te voy a cuidar la espalda", le dice a Samantha, que seguirá acompañándole en sus escarceos.

Sin embargo, en esta ocasión algo cambia. Una conversación con su última conquista le hace recordar a su amor de juventud. Un recuerdo que acaba con una inesperada confesión a su chófer. "El amor que uno vive a esa edad no lo vuelve a vivir jamás. Amé a mis quince y nunca más la volví a ver. Tal vez es por eso que no he podido olvidarla. La sigo queriendo y si la tengo enfrente creo que no podría reconocerla".

Luis sigue intentando acercarse a Ángela

Después del accidente de su ex, Ángela acude al hospital a verle y allí tiene una importante conversación con él, en la que le exige que cuide el trabajo que le ha ofrecido Fernanda. Él por su parte, sigue adelante con el plan trazado por su nueva jefa y le ofrece a la guardaespaldas la oportunidad de un futuro mejor juntos. "Yo a tu lado puedo ser el mejor hombre del mundo pero sin ti puedo ser el peor de todo", le dice Luis.

Mientras, Juan Marcos, Ángela, Diego y Génesis se van de viaje a Miami, donde coinciden con Fernanda, que sigue con su plan para acercarse al empresario y destruirle. La situación acaba con un grave malentendido cuando la guardaespaldas descubre a Fernanda en la habitación del empresario semidesnuda. "Pensé que te iba a gustar verme así, pensé que todavía había algo entre nosotros. Yo te amo", le dice para intentar justificarse. "Soy un hombre casado".

Horas más tarde, Fernanda le aclara a Ángela lo ocurrido en la habitación. "No pensé, me dejé llevar porque es un amor que siento por él hace mucho años pero él es un hombre fiel que no va a engañar a su mujer por mucho que desee lo mismo que yo", le dice a Ángela, quien a su vez le deja las cosas claras a Diego. "No siento nada por ti y no te quiero ilusionar".

Bernardo quiere parar a su hija

Mientras, Bernardo busca la manera de que su hija no ejecute su venganza para evitar que arruine la vida de toda la familia. "Hay que detener a Fernanda. Esta idea de que fue Juan Marcos quien la empujó por las escaleras la va a llevar a matar más y más y con eso nos va a hundir. Somos sus cómplices. Ayúdame a detenerla porque el crimen perfecto no existe. Su amor enfermizo por ella y el suyo por Juan Marcos nos va a llevar a la ruina total y a la cárcel".

El secreto se ha destapado. Willy ya está al tanto de quién Samantha. Su amor de juventud ha vuelto a su vida de la forma más inesperada. ¿Qué pasará ahora?

