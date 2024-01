Capítulo 1, temporada 1 de 'Mundos opuestos'

Mujer de principios y firmemente comprometida con las verdades en las que cree, no imagina que su ordenada vida está a punto de sufrir un importante revés. Después de algún tiempo de relación con Fatih, Doğa, que aún no se lo ha presentado a su familia, empieza a sospechar que podría estar embarazada. Los síntomas son evidentes por lo que irá a realizarse un examen médico que le saque de dudas. ¿Qué pasará si se confirman sus sospechas?

La situación es muy delicada. Doğa tiene miedo y, aunque cuenta con el apoyo incondicional de Fatih, no puede sincerarse sobre el complicado momento que está viviendo con su madre, que quiere que ella y su hermana sean mujeres independientes, con carreras profesionales sólidas, solventes económicamente, que no dependan de sus maridos y que no se precipiten a la hora de tener hijos. De hacerlo, su futuro no será como sueñan y como esperan. Todo podría estar a punto de cambiar para la joven y su familia si la noticia del embarazo se confirma. ¿Qué pasará con su relación y su familia?