Capítulo 58, temporada 1 de 'El Clon'

No lo tendrá fácil, pero Jade hará todo lo que este en su mano para visitar a Lucas en el hospital. Una vez allí, la pareja se volverá a jurar amor eterno. Pero ellos, no son los únicos que se están dejando llevar. Mientras ellos se reúnen en el centro médico, Said tiene su primer encuentro con Marisa en Miami y le regala un lujoso y costoso collar de oro. Ambos justifican sus traiciones por el abandono de sus respectivas parejas. De vuelta en casa, Lucas se entera de que Natalia es novia de Alejandro, el chofer.