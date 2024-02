Capítulo 34, temporada 1 de 'Vuelve a mí'

Por su parte, Santiago acudirá a ver Nuria para explicarle los motivos de por qué no le contó ser un miembro de la familia Zepeda. El hermano de Braulio intentará hacerla ver que todo el amor que ha sentido por ella este tiempo ha sido de verdad y no fruto de una mentira como ella cree. Sin embargo, parece que ya es demasiado tarde. Nuria no creerá en sus palabras.