Capítulo 25, temporada 1 de 'Bahar'

Aysun no se va a dar por vencida y vuelve a la carga con Demir. Obsesionada con el abogado y molesta con todas las atenciones que él le brinda a Bahar, quiere llevársele con ella de viaje de trabajo. Sin embargo, aunque no siempre lo consigue, esta vez el abogado es capaz de poner límites a su jefa algo que no le sienta nada bien. Y mientras trata de mantener lejos a Aysun no ocurre lo mismo con Bahar. La joven visita por sorpresa la casa de Demir y Elfin, que la acogen con sumo gusto.