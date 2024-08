Aslan sigue adelante con su particular venganza al tiempo que Ilyas planea su huida y la de sus hombres. Hülya tiene sus propias teorías respecto al traidor e inicia una investigación para dar con él. ¿Quién habrá sido: Iskoç Turgut o Ekrem? Bedri, que no quiere ser uno más de los sospechosos, se sincera con Aslan al tiempo que no deja de preocuparse por Yagmur.