Capítulo 62, temporada 1 de 'Dulce venganza'

La situación entre Sinan y Pelin es cada vez más tensa. La pareja sigue en pie de guerra y aunque el chef regresó a Estambul con la intención de acabar con todo y vender su parte del restaurante, todo ha cambiado en estas semanas. Sinan no piensa renunciar al restaurante por el que tanto luchó y dispuesto a recuperarlo intentará que Pelin le venda sus acciones pero, ¿accederá?

Mientras tanto, la hermana del chef sigue luchando para no perder a su bebé pero no será fácil. La madre biológica del pequeño no piensa darse por vencida y asaltará la casa familiar para recuperarle y llevarle de nuevo con ella. ¿Se saldrá con la suya?