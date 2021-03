Capítulo 68, temporada 1 de 'Dulce venganza'

El acercamiento de Pelin y Sinan no ha pasado desapercibido para Barış. El empresario es consciente de sus sentimientos y consciente de la amenaza que supone el cocinero para su relación con Pelin, trazará un plan para destruir al chef. Pero ese no será su único objetivo. Además de su plan contra el cocinero, Barış espiará a su hermana para saber quién es el misterioso hombre con el que se ve, y no parara hasta dar con él.