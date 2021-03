Capítulo 19, temporada 1 de 'Encadenada'

Los problemas de Grigoriy no acaban con Katerina. Reshetnikov sigue amenazándole con contar toda la verdad de su paso por el frente si no le ayuda a salir de la cárcel. ¿Qué hará el hijo de los Chervinsky? ¿Logrará evitar que se haga público el deshonor? Entre la espada y la pared, al heredero de los Chervinsky no le queda otra que empeñar el regalo de bodas de Natali.