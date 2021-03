Capítulo 20, temporada 1 de 'Encadenada'

Pese a haberse fugado con Katerina incumpliendo todas las normas y a haber acabado en la cárcel, Aleksey no tiene ninguna intención de pedir perdón a los Chervinsky. Es más, en su deseo por acabar con todos aquellos que se oponen a su relación decide dar un paso más.

Tras descubrir el gran secreto de Grigoriy, Kosach le acusa de conducta deshonrosa, autolesión y robo de premios militares y asegura que tiene un testigo que puede corroborar sus palabras. Sin embargo, Reshetnikov no aparece tras haberse escapado de la cárcel.

Grigoriy lo niega todo e incrédulo, Piotr echa de casa a Aleksey, pero antes de irse este reta en duelo a Grigoriy. Excusándose en la reciente muerte de su madre, primero y tratando de hacer un trato más tarde, Grisa intenta evitarlo por todos los medios. Sin embargo, las cosas no saldrán como esperaba.

La historia de amor de Aleksey y Katerina, solo en Divinity

No ha sido posible. Después del fracaso de su huida, Katerina y Aleksey tendrán que seguir luchando por su libertad y por su amor. No va a ser fácil pero ninguno tiene la intención de darse por vencido. Si quieres saber qué ocurre entre los protagonistas de 'Encadenada', no puedes faltar a tu cita con ellos. Los viernes a las 22:30 horas, nuevos capítulos de estreno, en Divinity.