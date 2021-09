Can Yaman ha brillado en el festival de Venecia y se ha confirmado como una de las grandes estrellas internacionales turcas. El actor protagonista de 'Erkenci Kus' y 'Dolunay' ha desfilado por la alfombra roja del festival y ha acaparado la atención de todos los medios.

Al igual que el resto de estrellas que pasan por el festival, el actor llegó en barco a Lido y posó para la prensa, que estaba muy pendiente de todos sus movimientos. Vestido de Dolce & Gabbana , además de visitar la ciudad, ha presentado en rueda de prensa sus nuevos proyectos en Italia, 'Sandokan' y 'Viola come il mare'.

Por supuesto, el intérprete ha aprovechado al máximo este debut en Venecia y se ha codeado con algunos de los grandes nombres de celuloide como Antonio Banderas. Junto al actor malagueño y su novia, Nicol Kimpel, pudimos verle en los 'Filming Italy Best Movie Award', un acto paralelo al Festival de Cine Internacional de Venecia.

Can Yaman, que cuenta con una legión de fans en Italia, ha recibido el premio como personalidad televisiva del año. Dos años después de convertirse en una auténtica estrella gracias a 'Erkenci Kus: pájaro soñador', el actor ha consolidado su popularidad en el país andino y ha dado el salto a su cine y su televisión con 'Sandokán' y 'Viola come il mare' , dos proyectos muy ambiciosos en los que ha logrado el papel protagonista. "Por haber revolucionado el concepto de estrellato contemporáneo, con una imagen seductora pero sofisticada, que en tan solo unos años le permitió escalar los rankings del star system europeo y mundial, consolidándose en todos los sectores de nuestro imaginario, desde la moda al cine", han dicho de él la prensa italiana, en un mensaje compartido por el actor en su Instagram.

Al subir al escenario, el actor quiso enviar un mensaje a todas sus fans. Emocionado, quiso "agradecer a todas las mujeres" el premio y se lo dedicó a ellas . Además reveló quién es la encargada de mantener a buen recaudo todos los galardones. "Mamá me guarda los premios".

Además, Can Yaman no apareció a la celebración del cumpleaños de la popular comentarista deportiva. Esta comentada ausencia y la de la italiana en Venecia parecen la confirmación definitiva del final de esta historia de amor justo cuando se estaba hablando de boda.

Si en Italia Can Yaman es un ídolo de masas, en España también cuenta con millones de fans. Y todos esos seguidores están de enhorabuena. El actor turco que nos conquistó hace tres años con su papel de Can Divit ha regresado para enamorarnos de nuevo. De lunes a viernes a las 14:25 horas puedes disfrutar de 'Erkenci Kus' y revivir la historia de amor de Can y Sanem.