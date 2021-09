Aunque han dejado más que claro que su relación es inmejorable, parece que el trio por el momento no podrá reunirse profesionalmente hablando. Raoul Bova se incorpora dentro de poco a ‘Don Matteo’, una serie italiana que cuenta ya con 12 temporadas. Y Can Yaman comienza ahora a preparar los primeros capítulos de ‘Viola come il mare’, como ha compartido él mismo en sus redes sociales.

El actor turco más internacional no ha parado desde que volviese de sus vacaciones por la costa italiana. Después de posar en la alfombra roja del festival de Venecia , ya está de nuevo ante las cámaras. Hace unos días la firma de moda masculina de la que es imagen en Turquía se desplazaba hasta el centro de Roma para grabar un nuevo spot protagonizado por él mismo. El rodaje no pasó desapercibido para unos cuantos curiosos que se quisieron acercar a ver de cerca el imponente físico de Yaman.

Mientras Can prepara todos los proyectos que ocupan su agenda estos días, nosotros podemos seguir disfrutando de Can Divit, el aventurero personaje al que dio vida en ‘Erkenci Kuş’. De lunes a viernes a las 14:25 horas, vuelve a enamorarte de Can y Sanem. La pareja no está pasando por su mejor momento después de ver cómo han reaccionado sus familias con la boda de Emre y Leyla, ¿conseguirán superar este bache?