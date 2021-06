Demet Özdemir, sobre su gestión del éxito: "No tengo miedo de perder popularidad sino el amor de la gente"

Puedes ver a la actriz turca en 'Mi hogar, mi destino' en Telecinco

Se convirtió en una estrella con 'Erkenci Kus' y 'Mi hogar, mi destino' la ha confirmado como una de las actrices con más proyección y más talento de su país. Demet Özdemir ha dado el salto de la comedia romántica al drama y su arriesgada jugada le ha salido bien. La actriz ha dado un salto cualitativo y ha consolidado su carrera y su popularidad.

Pese a ese éxito, Demet sigue con los pies en el suelo y, consciente de que la fama puede ser efímera y que su situación puede cambiar, se siente preparada para lo que venga. "No tengo miedo de perder popularidad. Lo que tengo miedo de perder es el amor de la gente, que no lo atribuyo a la popularidad", ha confesado la actriz.

Su salto al drama

'Erkenci kus'o 'Habitación 309' la convirtieron en la reina de la comedia romántica en Turquía. Sin embargo, Demet ha sabido reciclarse y cambiar de rumbo su carrera. Su papel en 'Mi hogar, mi destino' le ha dado la oportunidad de demostrar su talento para el drama. "Ahora lo disfruto", comenta la actriz, que desea explorar nuevos registros y enfrentarse a nuevos retos. "Será una gran emoción y alegría para mí hacer algo diferente en cada proyecto, en cada serie de televisión. Sería emocionante interpretar a un asesino en serie. 'Mi hogar, mi destino' es un trabajo muy psicológico. Es un drama con muchos rincones, pero una serie en la que una mujer interprete al asesino puede ser bonito", ha señalado la actriz.

Pero los sueños de la actriz no se limitan a su faceta televisiva. Después de varios años triunfando en la pequeña pantalla, aspira a subirse a las tablas e interpretar frente al público. "Estudié teatro antes de actuar en series de televisión. Pero no lo he experimentado. Me encantaría hacer teatro. Aunque no creo que esto ocurra a corto plazo, me encantaría a la larga".

Demet Özdemir es Zeynep en 'Mi hogar, mi destino'

El papel de Zeynep en 'Mi hogar, mi destino' le ha traído grandes alegrías profesionales a Demet Özdemir. Su popularidad se ha multiplicado gracias a esta mujer, que nacida en el seno de una familia humilde ve como su vida cambia cuando su madre la entrega a una familia acomodada para que la críe. Sin embargo, lo que debía ser una gran oportunidad para la pequeña no hace más que generar un gran vacío en la niña, que crece crece sintiéndose fuera de lugar y anhelando encontrar a alguien que la haga sentir en casa.

