Diletta Leotta habla por primera vez tras su ruptura con Can Yaman: “Cuando te enamoras eres el perdedor”

La historia de amor de Can Yaman y Diletta Leotta ha sido, sin duda, una de las noticias del año para los fans de las series turcas. Su relación nos sorprendió a todos cuando salió a la luz a principios de este año y nos quedamos a cuadros cuando ya sonaban campanas de boda apenas seis meses después. Pero, como ya sospechábamos después de que el turco no asistiese a la fiesta del 30 cumpleaños de la periodista, la pareja hace vidas separadas desde hace tiempo. Este sábado, Diletta Leotta ha hablado por primera vez de su relación y ruptura en el famoso programa de entrevistas italiano Verissimo, al que curiosamente también asistió el protagonista de ‘Love is in the air’, Kerem Bürsin. La presentadora no se ha querido dejar nada en el tintero y ha sido de lo más sincera.