Julián Contreras responde a Fran Rivera: "No estuvo en la vida de mi madre porque le perjudicaba"

Aunque no es un secreto que no tienen ningún tipo de relación, para Julián Contreras las declaraciones de su hermano han sido una doble decepción. No solo por lo que dice de Carmina, si no por el hecho de que no le hayan hecho nada especial, un homenaje al que él asegura se habría sumado dejando atrás las diferencias entre ellos. "Cuando tú solo aludes a las drogas, me estás demostrando que no tienes ni idea de lo que le pasaba a tu madre. Si crees que ese fue su problema, el problema lo tienes tú. No conocías a tu madre y de alguna manera estás haciendo algo mucho peor, menospreciando a personas que lo están pasando muy mal", ha dicho dirigiéndose a su hermano mayor.