La propia Elsa ha bromeado en más de una ocasión con las ocurrencias que Chris protagoniza con sus hijos . Hace unos días, en una charla con la revista Vogue, la actriz contaba la anécdota que su marido vivió al equivocarse entre las fotos de dos de sus tres hijos, lo que le llevó incluso a perder un vuelo. Chris se iba con su hija India de viaje pero, cuando llegó al aeropuerto, se dio cuenta de que no había cogido el pasaporte que debía.

Tristán, otro de los hijos del matrimonio, tenía el pelo largo cuando se hizo la foto de su pasaporte, por lo que el actor lo vi por encima y cogió ese pensando que se trataba de la identificación de India Rose. "Se volvió loco, tuvo que volver a por él, perdieron el avión y tuvieron que coger otro. Total, una movida que son cosas que les pasan a los maridos y nosotras, las madres, estamos muy pendientes de que no nos pase. Mirad siempre la foto por si las moscas", aconsejaba la actriz entre risas.

En una de sus últimas visitas a España, Elsa explicó que sus hijos han estado escolarizados siempre. Las distintas fechas de vacaciones que los menores tienen en comparación con los centros escolares españoles provocó que algunos llegasen a pensar que sus hijos no iban al colegio. Elsa contó que cree en una educación "más diferente" y que sus hijos son "muy activos" y necesitan hacer deporte y no estar sentados "muchas horas" en una clase. "Les pone nerviosos y empiezan a tener complicaciones. No pueden estar quietos y sentados. Les pasa a muchos niños", explicó.